В МИД заявили, что допускают участие РФ во втором Саммите мира
Украина продолжает придерживаться позиции, которая может привлечь Россию ко второму Саммиту мира. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил представитель МИД Георгий Тихий на брифинге в Киеве 30 июля, сообщает Радио Свобода.
В то же время он отметил, что Украина стремится к миру, но этот мир должен быть справедливым. Вопрос также в том, чтобы Россия вела добропорядочно переговоры.
«Украина много раз говорила, что возможно привлечение России на втором Саммите мира. Мы продолжаем этой позиции придерживаться. Дело в том, что всем должно быть предельно понятно, что Украина не начинала эту войну, и Украина стремится к миру, как ни одна другая страна в мире к нему не стремится. Но мы понимаем, что это должен быть справедливый мир. И вопрос не в том, чтобы Россию посадить за стол переговоров, а в том, чтобы она вела эти переговоры добросовестно», – сказал Георгий Тихий.
И здесь, по его словам, важны два фактора – давление на поле боя и давление на международной арене.
«Это много раз повторял министр Кулеба (министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба – ред). Эти два компонента – это то, что влияет действительно на способность России, желание России вести переговоры добросовестно. Поэтому Украина будет продолжать эту работу, если Россия будет в дальнейшем отказываться, я думаю, что всему миру будет понятно, кто стремится к миру, кто стремится к войне. То, что понятно всем нам – украинцам», – отметил спикер МИД Украины.
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