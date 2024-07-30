Генштаб: На Покровском направлении - почти половина атак оккупантов

С начала суток 30 июля количество российских атак на фронте возросло до 74, из них 32 состоялись на Покровском направлении.﻿﻿ Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 30 июля, сообщает Украинская правда.

На Харьковском направлении сегодня произошло четыре боевых столкновения. Наши войска помешали трем атакам россиян вблизи Волчанска. Отражение еще одного штурма врага продолжается.

На Купянском направлении враг три раза пытался улучшить тактическое положение в районах Новоосинового и Песчаного. В настоящее время продолжается две атаки.

На Лиманском направлении враг атакует в районах Макеевки, Невского, Верхнекаменского, Переездного, Выемки и в Серебрянском лесу. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 12 боестолкновений, из которых шесть продолжаются до сих пор.

Продолжается бой в районе Часового Яра на Краматорском направлении, где противник пытается продвигаться на позиции украинских защитников, одна атака уже отбита.

На Торецком направлении противник при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации шесть раз атаковал позиции украинских войск. В настоящее время бои продолжаются вблизи Северного и Нью-Йорка.

Напряженная ситуация остается на Покровском направлении. В районах Зеленого Поля, Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Веселого, Сергеевки, Лисичного, Тимофеевки и Яснобродовки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил 32 попытки штурма украинских позиций.

На Кураховском направлении продолжается одно боестолкновение в районе Красногоровки. Девять вражеских штурмов было отбито вблизи Парасковиевки и Константиновки.

На Времовском направлении враг совершил четыре штурмовые действия в сторону Великой Новоселки.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили одну вражескую атаку. Захватчики активно применяют авиацию по районам населенных пунктов Омельник, Новоандреевка и Новоданиловка.