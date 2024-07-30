США оснастят украинские F-16 современным вооружением - WSJ

США согласились вооружить десятки истребителей F-16, которые передадут Украине, ракетами американского производства и другим современным вооружением. Об этом говорится в материале WSJ, сообщает Новое время.

Американский чиновник заявил, с которым пообщалось издание, заявил, что несмотря на ограниченные запасы и производственные возможности Пентагона, он обеспечит F-16 боеприпасами класса «воздух-земля», комплектами точного наведения для бомб и современными ракетами класса «воздух-воздух» в достаточном количестве, чтобы удовлетворить самые насущные потребности Украины.

«Мы уверены, что сможем поставить все это [вооружение], по крайней мере критические объемы, в которых они нуждаются» , — сказал он.

Отмечается, что речь идет о таком вооружении для F-16:

ракеты класса «воздух-земля» AGM-88 HARM;

версии комплектов боеприпасов повышенной дальности Joint Direct Attack Munition, которые превращают неуправляемые бомбы в «умное» оружие;

бомбы малого диаметра, которые взрываются в узком радиусе поражения;

современные ракеты средней дальности класса «воздух-воздух» AMRAAM;

ракеты AIM-9X малой дальности класса «воздух-воздух» для самолетов.



«Сам самолет без оружия ничего не стоит» , — сказал генерал-майор Рольф Фолланд, командующий Королевскими ВВС Норвегии.

США и их союзники отказались назвать конкретные сроки получения самолетов и вооружения к ним из соображений безопасности.

Что касается обслуживания самолетов и подготовки пилотов, один из собеседников WSJ сказал, что большинство ремонтных работ можно проводить не в США, а ближе к зоне боевых действий, но со временем Украине понадобятся собственные ремонтные мощности.

После того, как будет налажен процесс подготовки пилотов и технического обслуживания, все еще существуют сомнения относительно использования самолетов в бою, особенно из-за того, что украинские пилоты привыкли летать на советских реактивных самолетах.

Другой собеседник отметил, что, как правило, датскому пилоту F-16 обычно требуется более четырех лет, чтобы полностью подготовиться к полетам, а украинским пилотам понадобилось лишь около одного года.

«И в отличие от американских пилотов F-16, которые обычно проводят по меньшей мере год со своим подразделением перед развертыванием, эти ребята пойдут непосредственно в бой» , — сказал американский чиновник об украинских бойцах.

Кроме того, непонятно, как F-16 будут использоваться против российских войск.

Американский чиновник заявил, что Вашингтон ограничит использование предоставленного оружия для нанесения ударов по российской территории, как и в случае с другими видами вооружений. Таким образом, Киеву будет разрешено использовать их на российской территории лишь в ответ на атаки из-за рубежа.

Он добавил, что Украина хочет использовать истребители для полетов к границе и стрельбы по России, но эта тактика не является реалистичной в нынешних условиях из-за угрозы со стороны российских ракет класса «земля-воздух».

Американские официальные лица говорят, что наиболее эффективное использование F-16 в Украине — это ближняя воздушная поддержка, или устранение наземных угроз войскам на линии фронта. Европейцы, с другой стороны, говорят, что F-16 могут быть использованы для противовоздушной обороны и потенциально помочь оттеснить российские ВВС подальше от линии фронта.