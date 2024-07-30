Топ-менеджер Московской биржи погиб во время прогулки на яхте в России

В России топ-менеджер Московской биржи Георгий Чибисов погиб во время прогулки на яхте﻿. Об этом пишут росСМИ, сообщает Деловая столица.

Отмечается, что 44-летний мужчина был директором по медиа и рекламе биржи. Он скрылся вечером 27 июля. Его родные сообщили, что Чибисов уехал гулять на катере, успел написать своей жене и скрылся.

По словам людей, которые были с Чибисовым на яхте, тот вышел на палубу, после чего очутился в воде. Его якобы сначала пытались разыскать самостоятельно, после чего вызвали спасателей.

Telegram-канал Baza со ссылкой на источники пишет, что тело российского топ-менеджера обнаружили в реке 28 июля. Полиция возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности водного транспорта.