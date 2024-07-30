В МИД Индии заявили, что страна планирует помочь Украине и РФ решить "конфликт"

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что его страна сохраняет дружеские отношения с Украиной и страной-агрессором Россией и стремится содействовать Киеву и Москве в урегулировании «конфликта». Об этом пишет издание NHK, сообщает Новое время.

По словам Джайшанкара, применение силы «не решает проблем между странами и решение не найдется на поле боя».

Как отметил министр, Индия должна активнее помогать в урегулировании «конфликта» (так в Индии называют войну России против Украины — ред.), ведь в мире есть немного стран, которые могут коммуницировать как с Украиной, так и с Россией.