Главу МИД Китая Ван И пригласили в Украину

Украина пригласила Китай участвовать как минимум в промежуточных встречах до второго саммита мира, которые состоятся вскоре. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга в Киеве, сообщает Радио Свобода.

По его словам, во время визита министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Китай детально обсуждалась логика действий Украины после первого саммита мира.

«Подробно разъяснили, как будем двигаться ко второму саммиту, и пригласили Китай участвовать по меньшей мере в промежуточных встречах, которые сейчас состоятся, так же, как мы приглашаем участвовать в этих промежуточных встречах все миролюбивые страны, уважающие Устав ООН» , – сказал спикер МИД.

Присоединится ли Китай – «ответ должна озвучить китайская сторона», – сказал Георгий Тихий.

«Можно сказать, что они внимательно это предложение восприняли, но на этом пока остановлюсь, и не будем дальше анонсировать, будем смотреть, как дальше будет развиваться ситуация» , – добавил спикер МИД.

В то же время, как заявил Тихий, Украина пригласила главу китайского МИД Ван И в Украину.

«Мы сделали приглашение и готовы приветствовать министра Ван И в Украине, чтобы он мог собственными глазами увидеть последствия российской агрессии против нашей страны. Также готовы провести с ним более глубокие двусторонние переговоры по ряду двусторонних региональных международных вопросов. И я уверен, что диалог между Украиной и Китаем будет продолжаться на всех уровнях» , – сказал спикер МИД.

По его словам, диалог между странами заметно усилился и развивается динамично с начала 2024 года. Тихий также отметил, что «очень важно, чтобы Киев и Пекин вели прямой диалог, особенно по миру».

Когда такой визит может состояться – в МИД Украины не уточняют, впрочем, добавляют: «предложение Китай заинтересовало», но «посмотрим, когда будут соответствующие условия, чтобы визит состоялся».

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