Израиль ударил по столице Ливана, целью назвали командующего "Хезболлы"

Армия обороны Израиля подтвердила, что вечером 29 июля нанесла авиационный удар по столице Ливана Бейруту.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу "ЦАХАЛ", сообщает Украинская правда.

Целью удара назвали командующего "Хезболлы" Фуада Шукра, которого считают ответственным за смертоносный ракетный удар по городу Мадждаль-Шамс на Голанских высотах и другие атаки на Израиль.

Напомним, 27 июля в результате удара с территории Ливана по поселку на Голанских высотах погибли по меньшей мере 12 человек, преимущественно дети.

Израиль и США утверждают, что удар осуществила поддерживаемая Ираном террористическая группировка "Хезболла", базирующаяся на юге Ливана. Группировка отрицает причастность к удару.

Ряд стран осудили удар, в том числе Франция и Германия, а также топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель.

Этот инцидент дополнительно усилил напряжение в регионе и подпитал опасения о приближении войны между Израилем и "Хезболлой".