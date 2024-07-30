Зеленский рассказал, когда Украина получит новые системы ПВО

Западные системы ПВО, в том числе ЗРК Patriot, поступят в Украину в ближайшие месяцы. Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время заседания членов Конгресса местных и региональных властей в Ровенской области, сообщает Новое время.

По словам Зеленского, приоритетом остается обеспечение достаточным количеством ПВО промышленных и экономических центров.

«Благодаря нашей работе и партнерам мы увеличиваем количество „петриотов“ и других систем. Поэтому мы будем продолжать работать в этом направлении. И в августе, сентябре и октябре будут соответствующие системы в нашем государстве» , — отметил Зеленский.

Как добавляют в Офисе президента, во время заседания также обсудили обустройство укрытий в украинских школах. Зеленский поручил правительству урегулировать нормы относительно простейших укрытий, которые могут располагаться в подвальных и полуподвальных помещениях.