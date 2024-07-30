Генштаб: За сутки 108 столкновений, большинство на Покровском направлении

За минувшие сутки на фронте состоялось 108 боевых столкновений, РФ нанесла 71 авиационный удар с применением 107 УАБов, 340 ударов дронами-камикадзе и осуществила около 3 тысяч обстрелов позиций. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00 30 июля, сообщает Украинская правда.

На Харьковском направлении произошло шесть боевых столкновений с российскими захватчиками. Отбито пять атак в районах Тихого и Волчанска. Возле последнего один бой еще продолжается. Ситуация контролируемая. Ориентировочные потери вражеских войск в настоящее время составили более 100 человек убитыми и ранеными, уничтожено две артиллерийских системы, пять единиц автомобильной и четыре единицы специальной техники.

На Купянском направлении противник шесть раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Песчаного и Стельмаховки. Три вражеских штурма продолжаются.

14 раз враг атаковал на Лиманском направлении, десять раз пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевка и Невское, в настоящее время идет три боестолкновения. Две атаки отбиты в Серебрянском лесу, еще две - продолжается.

На Северском направлении в течение дня наши защитники отбили три штурмовые действия врага в районах Верхнекаменского, Переездного и Выемки. Противник успеха не имел.

На Краматорском направлении произошло семь боевых столкновений. Активность оккупанты проявляли в районе Часового Яра, пять попыток противника захватить наши позиции оказались тщетными, продолжаются две атаки. Ситуация контролируемая.

Враг 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении, активно применяя при этом штурмовую и бомбардировочную авиацию. С начала суток, оккупанты в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное 12 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Т

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 40 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Новоалександровки, Веселого, Ивановки, Желанного и Яснобродовки. В общем, 22 атаки на направлении украинские защитники уже отбили, еще 18 боестолкновений продолжаются.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается десять боевых столкновений.

На Времовском направлении произошло четыре боестолкновения в районе Старомайорского. Все вражеские штурмы захлебнулись.

На Ореховском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, две атаки врага отражены нашими защитниками в течение дня.