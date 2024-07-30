Украина начала получать от оккупантов информацию о военнопленных - омбудсмен
Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украина начала получать информацию от российской стороны об условиях пребывания украинцев в плену. Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Новое время.
По словам Лубинца, во время последнего обмена удалось обменяться с россиянами листовками. Он отмечает, что в них украинские военные писали о пытках.
«Мы вместе с российской контрвизави одновременно провели опрос военнопленных, тех, которых возвращала Украина. В присутствии украинских сотрудников российские представители услышали слова благодарности и так же в присутствии украинских представителей российские представители услышали о пытках, о неоказании медицинской помощи, о потере конечностей из-за неоказания медицинской помощи», — сказал Лубинец.
Омбудсмен также отметил, Украина работает над тем, чтобы к пленным допустили представителей Красного креста.
«Я не знаю, как мы еще должны давить на россиян и МККК… Чтобы наконец россияне начали выполнять свои международные обязательства, а мы перестали возвращать украинских военнопленных в таком ужасном физическом состоянии. К сожалению, мы имеем подтверждение, когда верифицированные военнопленные ВСУ во время нахождения в плену умирали от российских пыток», — добавил он.