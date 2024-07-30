Украина начала получать от оккупантов информацию о военнопленных - омбудсмен

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Украина начала получать информацию от российской стороны об условиях пребывания украинцев в плену. Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Новое время.

По словам Лубинца, во время последнего обмена удалось обменяться с россиянами листовками. Он отмечает, что в них украинские военные писали о пытках.

«Мы вместе с российской контрвизави одновременно провели опрос военнопленных, тех, которых возвращала Украина. В присутствии украинских сотрудников российские представители услышали слова благодарности и так же в присутствии украинских представителей российские представители услышали о пытках, о неоказании медицинской помощи, о потере конечностей из-за неоказания медицинской помощи» , — сказал Лубинец.

Омбудсмен также отметил, Украина работает над тем, чтобы к пленным допустили представителей Красного креста.