Иран пригрозил "суровым ответом" на убийство главаря ХАМАС Хании

Иран пригрозил "суровым ответом" на убийство главаря ХАМАС Исмаила Хании, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает CNN, Times of Israel.

Убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране "будет встречено суровым и болезненным ответом", говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

"Иран и фронт сопротивления ответят на это преступление", - говорится в сообщении.

Кроме того, как говорится в заявлении нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, Иран "защитит свою территориальную целостность, достоинство, честь и гордость и заставит .... пожалеть о своем трусливом поступке".

Кроме того, как пишет CNN, верховный лидер Аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран считает своим долгом отомстить за убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Хании, поскольку его убили на иранской земле.

"Вы убили нашего дорогого гостя в нашем доме, а теперь проложили путь для своего жестокого наказания", - сказал Хаменеи, имея в виду Израиль.

Убийство Хании

Лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и один из его телохранителей были убиты в результате обстрела его резиденции в Тегеране.

При этом, как заявил министр обороны США Ллойд Остин, США помогут защитить Израиль, если он подвергнется нападению. При этом он работает над снижением напряженности в регионе после ликвидации лидера ХАМАС Исмаила Хании в Иране.