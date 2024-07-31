СМИ: Молдова планирует реинтегрировать Приднестровье до 2038 года

Молдова собирается реинтегрировать непризнанное Приднестровье до 2038 года, воспользовавшись моделью объединения Германии, сообщает Деловая столица.

Соответствующий план 29 июля опубликовало издание El Pais.

Журналисты получили доступ к плану, который якобы разработала консалтинговая компания по заказу правительства Молдовы.

В статье говорится, что полномасштабное вторжение России в Украину косвенно создало уникальные условия, которыми Молдова намерена воспользоваться для реинтеграции Приднестровья.

Для реализации плана реинтеграции молдавские власти время от времени встречаются с властями Приднестровья, хотя сейчас переговоры находятся на очень ранней стадии и ведутся сдержанно, пишет El Pais.

План предполагает проведение референдума и вывод российских войск, причем требовать их вывести должен именно Тирасполь. В общей сложности документ содержит три этапа.

Первый этап. Согласно данным El Pais, уже в этом году Молдова предпримет конкретные шаги в области реинтеграции: попытается договориться с Приднестровьем о подготовке судей, прокуроров и адвокатов для региона. А дальше предоставит жителям Приднестровья временную компенсацию цены за удорожание газа, который будут продавать в регион по рыночной цене (сейчас Москва поставляет его безвозмездно).

Также ожидается заключение соглашения о политическом статусе между двумя сторонами и решение других "технических" вопросов.

В 2026 году планируется объединить записи администраций и провести общую перепись населения региона, которая сейчас оценивается в полмиллиона человек. Через год проект войдет в деликатную фазу, когда будет возможна организация референдума о реинтеграции, расформирование нынешних сил безопасности Приднестровья, в частности, вывод российских войск и развертывание международной миссии. По плану стоимость этого этапа превысит €550 миллионов.

Второй этап. Между 2028 и 2031 годами будут рассматриваться вопросы об отмене приднестровского рубля и введении национальной валюты – молдавского лея, а также финансовая унификация. Также планируется реализовать программу помощи малому и среднему бизнесу, госфинансированием поддержать региональные учреждения и реформировать пенсионную систему, установив минимальную пенсию по обе стороны Днестра.

В то же время, будет происходить ликвидация приднестровских Вооруженных сил и складов с боеприпасами. Также регион попытаются открыть для иностранных инвестиций. За эти четыре года выплаты из казны превысят €1,6 миллиарда.

Третий этап. В течение следующих семи лет — с 2031 по 2038 год — власти Молдовы планируют закрепить все меры для полного возобновления контроля над регионом. Стоимость плана увеличится еще на 2 миллиарда евро.

Испанская газета утверждает, что им удалось получить комментарий молдавского Бюро политики по реинтеграции. Там заявили, что тактика Кишинева сосредоточена на постепенной и отраслевой реинтеграции. В связи с этим "ряд законов экономического и социального характера пересматривают для адаптации к новой ситуации в условиях войны в Украине", а некоторые из этих законов могут иметь "лавинообразный эффект", что "не удовлетворяет" другой берег Днестра.

Бывший вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя заявил молдавскому изданию News Maker, что ознакомился со статьей El Pais.

Он говорит, что в Кишиневе идет работа над стратегией реинтеграции, однако некоторые наработки никак не перекликаются с тем, что пишет El Pais. Он также сомневается, что молдавские должностные лица, на которых ссылаются авторы статьи, действительно сообщили им то, что там написано.

Напомним, Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеющая статус автономии. Еще в 1990-м ПМР объявила о суверенитете на этой территории. В этой связи между Молдовой и самопровозглашенной республикой начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились.

В середине 1990-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил. Политический конфликт до сих пор не урегулирован. Мировое сообщество не признает независимость Приднестровья.

В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Парламентская ассамблея Совета Европы признала Приднестровье оккупированной Россией территорией.