Минобороны запустило сайт для привлечения новых поставщиков для ВСУ
Для потенциальных поставщиков вещевого обеспечения Вооруженных Сил Украины создали специальный сайт, сообщает Экономическая правда.
Об этом рассказал 31 июля во время пресс-конференции министр обороны Украины Рустем Умеров.
Министерство обороны создало ПартнерMOD для того, чтобы облегчить сотрудничество для производителей и поставщиков тылового имущества для Вооруженных Сил Украины.
Сообщается, что платформа должна стать ключевым инструментом для расширения круга поставщиков, привлечения новых участников рынка и налаживания эффективной коммуникации между Минобороны и бизнесом, говорят в Министерстве обороны.
Один из предохранителей коррупции - цифровизация, сказал во время пресс-конференции Умеров. По его словам, новая платформа должна убрать "ручное" управление отдельными решениями.
Отмечается, что разработка платформы государству ничего не стоила - ПартнерMOD разработан за средства партнеров.
Производитель или поставщик может подать заявление в Главное управление развития материального обеспечения по процедуре упрощенной закупки. После рассмотрения заявления готовится акт о соответствии или несоответствии.
"Здесь есть все технические описания, они актуализированы. Если вы видите на сайте техническое описание, условно, на тент универсальный - это последнее техническое описание, согласно которому вы можете разработать свой образец и подать его", - сказала на презентации заместитель директора Департамента политики закупок Наталья Куровская.
Напомним:
Министерство обороны Украины создает базу недобросовестных иностранных поставщиков товаров, работ и услуг оборонного назначения.
Госпредприятие Минобороны "Агентство оборонных закупок" 18-19 июля заключило ряд соглашений на поставку квадрокоптеров Маѵіс 3T на 93,26 млн грн.