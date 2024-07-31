Глава ГВА опроверг информацию о заходе оккупантов в Торецк

Торецк в Донецкой области остается украинским городом, ВСУ удалось остановить активные действия врага по продвижению на территорию общины. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик, опровергая враждебную информацию о том, что российские захватчики уже вошли в город, сообщает Укринформ.

«К сожалению, враг ведет информационные войны. И я подтверждаю, что Торецк остается свободным украинским городом, который, к сожалению, просто страдает от сокрушительных обстрелов со стороны российского агрессора. Но город свободен, он украинский, и вооруженные силы Украины контролируют и защищают территорию… Вооруженным силам Украины и силам нашего сопротивления удалось остановить активные боевые действия, которые со стороны врага продвигались, они сейчас сдерживаются. И согласно последним данным видно, что ВСУ прилагают все усилия для этого» , - сказал глава общины.

Он еще раз подчеркнул, что информация о захвате Торецка россиянами – это «чистой воды» дезинформация, которая врагом используется для «дестабилизации в информационном пространстве и влияния на мнения среди населения того, которое остается в обществе и в целом в Украине».

Как сообщалось, город Торецк в Донецкой области на сегодняшний день российские захватчики уничтожили на 70%, там остаются еще 3,5 тысячи гражданских.

В Торецкой городской территориальной общине с начала полномасштабного вторжения России в Украину по состоянию на 31 июля от вражеских обстрелов погибли 184 жителя, 559 человек получили ранения.