Боррель после массированной атаки дронов на Киев призвал предоставить Украине больше средств ПВО
Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал усилить военную помощь Киеву, в том числе предоставить больше средств ПВО, после того, как РФ ночью и утром 31 июля атаковала Украину дронами-камикадзе. Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Главный дипломат ЕС отметил, что Украина "с достойной удивительной устойчивостью" переживает ежедневные российские атаки, "направленные на уничтожение людей и ключевой инфраструктуры".
Боррель подчеркнул, что Украина сейчас нуждается в больших средствах противовоздушной обороны, а также военной техники.
"Но украинцы нуждаются в помощи. Неотложное предоставление большего количества средств противовоздушной обороны и военной техники крайне важно", - говорится в заявлении главы европейской дипломатии.