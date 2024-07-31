Боррель после массированной атаки дронов на Киев призвал предоставить Украине больше средств ПВО

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель призвал усилить военную помощь Киеву, в том числе предоставить больше средств ПВО, после того, как РФ ночью и утром 31 июля атаковала Украину дронами-камикадзе. Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Главный дипломат ЕС отметил, что Украина "с достойной удивительной устойчивостью" переживает ежедневные российские атаки, "направленные на уничтожение людей и ключевой инфраструктуры".

Боррель подчеркнул, что Украина сейчас нуждается в больших средствах противовоздушной обороны, а также военной техники.