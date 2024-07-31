Будут судить экс-работника МОН Василенко, который высмеял независимость Украины

В суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего работника Министерства образования и науки Андрея Василенко по факту совершения умышленных действий, направленных на унижение национальной чести и достоинства. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. Со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры, сообщает Цензор.НЕТ.

Досудебным расследованием установлено, что обвиняемый, который на тот момент работал в министерстве, на собственной странице в социальной сети "Facebook" разместил публикацию с заголовком "О выходе Украины и прибалтийских республик из состава СССР. Лонгрид".

В частности, в заметке он отмечал, что "независимость не всем бывшим странам СССР пошла на пользу". А независимость Украины назвал "кидаловом" и раскритиковал листовки, которые агитировали голосовать за выход Украины из СССР 1 декабря 1991 года, утверждая, что люди голосовали не за независимость, а за обещания быстрого обогащения.

Таким образом обвиняемый распространил мысли, взгляды и убеждения, содержание которых является оскорбительным для украинского народа, унижает его национальную честь и достоинство на почве национальной принадлежности, политических и идеологических убеждений.Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Напомним, Андрей Василенко, который тогда занимал должность государственного эксперта Министерства образования и науки, попал в скандал в конце августа 2023 года, когда высмеял независимость Украины и стран Балтии, а также поставил под сомнение желание украинцев выйти из СССР в начале 1990-х. Оксен Лисовой как министр образования отреагировал на высказывания коллеги - и Василенко уволили из министерства.