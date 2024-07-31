Польша проведет две военные операции на границе с Беларусью

С четверга, 1 августа, Вооруженные силы Польши начнут две операции, которые направлены на укрепление национальной безопасности на восточной границе страны. Это связано с наплывом мигрантов со стороны Беларуси. Со ссылкой на ВС Польши, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Отмечается, что операции "Безопасное Подляшье" и "Восточная Аврора" являются ответом на угрозы, вызванные миграционным давлением со стороны белорусского режима и военной агрессией России против Украины. В частности, речь идет о воздушных атаках на западные регионы Украины.

Данные операции будут решать в укреплении национальной безопасности и эффективного сдерживания. Операция "Безопасное Подляшье" обеспечит эффективную защиту от нелегальной миграции, а операция "Восточная Аврора" увеличит оперативную способность против угроз безопасности воздушного пространства Польши, говорится в сообщении.

По словам министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, операция "Восточная Аврора" охватит территорию восточной и северо-восточной Польши. Будет проводиться постоянный мониторинг воздушного пространства, реагирование на выявленные нарушения, а также сотрудничество с союзниками и обучение.