Зеленский: Украина не против присутствия России на втором Саммите мира

Президент Владимир Зеленский говорит, что большинство стран мира хотят, чтобы Россия участвовала во втором Саммите мира, а потому "Украина не может выступать против этой инициативы".﻿﻿ Об этом заявил глава государства в интервью французским СМИ, сообщает Украинская правда.

"Большинство мира сегодня говорит, что на втором Саммите представители России должны быть, иначе мы не достигнем мощных результатов. Потому что воюет Россия против Украины, и это и есть стороны этой войны, и поэтому всему миру нужно, чтобы представители России были на втором Саммите.

Я сказал, мы договаривались, я не хочу, чтобы они нам заблокировали процесс подготовки совместного плана. Мы его подготовим с вами, и он будет на столе. И, пожалуйста, раз весь мир хочет, чтобы они были за столом, мы не можем быть против, потому что для нас важно их остановить.

И там будут эти условия. Это не значит, что в этот момент мы будем на границах 91-го года... Да, я считаю, что это справедливо, и справедливый мир для Украины - это восстановить полностью нашу территориальную целостность. Но это не значит, что только благодаря оружию. Я считаю, что сегодня мы стоим на фронте, пока Россия хочет воевать, будет готов план, будет у нас сильная позиция, будет весь мир, большинство стран согласится с этим планом и будет на столе этот план. И потом, пожалуйста, мы можем решить эти вопросы дипломатически, если Россия захочет" , - сказал президент.

По словам Зеленского, до конца ноября украинская власть должна подготовить план, который будет основан на Формуле мира, которая была представлена уже публично на первом Саммите мира.