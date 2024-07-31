НАБУ проводит обыски у владелицы Stolitsa Grouр – источник
Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски у киевской застройщицы Владиславы Молчановой по делу рынка "Столичный" и вывода земли. Со ссылкой на источники в антикоррупционных органах, сообщает Зеркало недели.
В частности, в 2020 году предприниматели рынка обвинили владелицу Stolitsa Grouр Молчанову в попытке рейдерского захвата. По словам тогдашнего бенефициара "Столичного" Александра Стельмаха, в течение 2011-2014 годов на компании, аффилированные с Молчановой, инвесторы перечислили 34 млн. долларов для строительства рынка. Однако дивидендов в размере 3 млн. долларов в год так и не получили.
Стельмах утверждал, что "факты злоупотребления и просто банального воровства" были подтверждены выводами аудита, а предыдущее руководство рынка согласилось уйти в отставку.
"12 декабря, в выходной день, утром, в 8:00, "работники" Влады Молчановой по сговору с "черным" нотариусом сменили участника предприятия ООО "АГРАРНЫЙ Маркетинговый центр", которому принадлежит 77,5% ООО "РСХП "Столичный", - рассказывал Стельмах "УНИАНу".
Сама Молчанова называла себя пострадавшей стороной и утверждала, что "в этой истории нас просто бросили".
"В январе 2019 года была достигнута договоренность со Стельмахом о приобретении 54,25% доли в рынке "Столичный" за 12 млн долларов. Были подписаны два меморандума, по которым были внесены 2 млн долларов и 1,5 млн долларов аванса. Одновременно с начала 2020 года мажоритарный акционер вышел из переговоров, а владельцы компании просто перестали брать трубку", — утверждала Молчанова.