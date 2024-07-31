В Белом доме избежали ответа о передаче Украине первых F-16

В Белом доме избежали ответа о передаче Украине первой партии истребителей F-16. Однако там отметили, что до конца лета F-16 будут готовы к полетам в Украине, сообщает Голос Америки.

Об этом заявил советник по коммуникациям в сфере нацбезопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга в Белом доме.

У представителя администрации Джо Байдена поинтересовались, является ли правдой информация о передаче Украине первой партии истребителей F-16. На что Кирби ответил:

"Вам нужно говорить с украинцами. Я не буду говорить о вооруженных мощностях. Я только добавлю, что как мы говорили ранее и говорили на саммите НАТО, что процесс передачи Украине F-16 продолжает продвигаться вперед. Мы отметили, что самолеты будут готовы к полетам до конца лета. Нет причин в этом сомневаться".