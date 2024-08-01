Мадуро обратился в подконтрольный суд пересмотреть результаты выборов в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился в высший суд страны с просьбой провести аудит президентских выборов после того, как лидеры оппозиции оспорили его заявление о победе, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ABC News.

По его словам, правящая партия Венесуэлы готова показать все документы по подсчету голосов на выборах.

"Я отдаю себя в руки правосудия. Я готов пойти под суд, быть допрошенным и расследованным" , - сказал Мадуро у здания Верховного суда в Каракасе.

Мадуро согласился на первый шаг к прозрачности выборов, но суд, который будет проверять результаты, тесно связан с его правительством. Кандидаты в судьи назначаются федеральными чиновниками и утверждаются Национальной ассамблеей, где большинство сторонников Мадуро. Центр Картера, наблюдавший за выборами, критикует эту инициативу, считая, что суд не обеспечит независимую проверку выборов.

Группа из Атланты заявила, что не смогла проверить объявленные результаты выборов в Венесуэле. Они критиковали "полное отсутствие прозрачности" при объявлении Мадуро победителем. Избирательные власти разрешили Центру Картера направить 17 наблюдателей.

Главный оппонент Мадуро, Эдмундо Гонсалес, и лидер оппозиции Мария Корина Мачадо утверждают, что получили более двух третей счетных листов, показывающих поражение Мадуро.

Выборы в Венесуэле

Избирком Венесуэлы объявил, что Мадуро получил 51% голосов, продолжая социалистическое правление. Опросы же указывали на победу оппозиции. Протесты во вторник требовали от Мадуро признать поражение. Международные наблюдатели и Центр Картера заявили, что что голосование не соответствовало международным требованиям честности.