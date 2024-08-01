Президент Литвы обвинил Венгрию в увеличении рисков безопасности Европы

Решение Венгрии упростить процедуру въезда для граждан России и Беларуси увеличивает риски безопасности в Европе, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в среду, его цитирует LRT.

Науседа считает, что односторонние решения Венгрии, в том числе об упрощении выдачи виз гражданам России и Беларуси, противоречат ценностям, принципам солидарности и договоренностям ЕС.

"Венгрия, которая позволяет гражданам страны-агрессора, России, и страны, которая участвует (в агрессии), Беларуси, свободно путешествовать по Европе, увеличивает риски для безопасности в Европе", – отметил президент Литвы.

Науседа также назвал строительство АЭС "Пакш" в Венгрии, которое будет осуществляться "Росатомом" и белорусскими представителями, которые не смогли справиться с проблемами безопасности на Островецкой атомной электростанции в Беларуси и которые захватили украинскую ЗАЭС, проектом, который имеет сомнительный смысл.

Ранее в этом месяце Венгрия объявила о новой упрощенной визовой схеме, согласно которой граждане восьми стран, в том числе России и Беларуси, могут въезжать в Венгрию без проверок безопасности или других ограничений.

Будапешт утверждает, что многие из тех, кто въезжает по этой схеме, будут строить атомную электростанцию.

Литва обратилась в Европейскую комиссию в связи с решением Венгрии облегчить режим въезда для граждан России и Беларуси.

В ответ министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил балтийские государства в пропагандистской кампании против Будапешта.

По мнению литовского МИД, у стран-членов ЕС есть еще неиспользованные способы остановить въезд российских граждан в Шенгенскую зону, даже если Будапешт либерализует для них доступ к визам.