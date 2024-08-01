В Польше произошло ДТП с гражданами Украины: есть погибший

В Польше произошло ДТП с гражданами Украины. В результате аварии погиб водитель-украинец, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает польское издание Fakt.

По данным польских СМИ, авария произошла у Познани вечером во вторник, 30 июля, на автомагистрали А2.

Микроавтобус, двигавшийся в сторону Варшавы, протаранил грузовик. В микроавтобусе находились граждане Украины и поляк.

В результате аварии 62-летний водитель-украинец погиб на месте. Все семь пассажиров, находившихся в микроавтобусе, были доставлены в больницу. Среди них один гражданин Польши, остальные - граждане Украины.

Как пишут СМИ, автомагистраль А2 через ДТП была заблокирована на несколько часов.

ДТП с украинскими

Напомним, в Польше 20 июня произошло ДТП с украинцами. В результате аварии пострадали восемь человек.

Также 20 июля на автомагистрали А2 от Познани в немецкий город Франкфурт произошла еще одна авария с гражданами Украины. В момент аварии в микроавтобусе находились девять украинцев, среди пассажиров было четверо детей 2, 3, 4 и 15 лет.