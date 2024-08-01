"Укрзализныця" меняет расписание движения двух поездов из Киева до Перемышля

УЗ вносит изменения в расписание движения двух поездов "Интерсити+" "Киев - Перемышль". Они начнут действовать с 10 августа, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает УЗ.

"Для уменьшения риска задержек при прохождении границы вносим корректировку в расписание движения двух поездов "Интерсити+" "Киев - Перемышль" , - говорится в сообщении.

Что изменится

Следовательно, начиная с 10 августа:

поезд №715 "Киев - Перемышль" будет отправляться из Киева в 11:26 вместо 11:59;

поезд №705 "Киев - Перемышль" будет отправляться в 19:19 вместо 20:05.

Время прибытия обоих поездов в Перемышль не изменится, а дополнительное время будет использовано для увеличения остановки на станции Львов для проведения погранично-таможенного контроля.

"Детали о стыковках поездов в Перемышле собраны на портале https://uz-vezemo.uz.gov.ua/, а из-за интенсивности движения на пересадку советуем закладывать не менее 2-2,5 часов" , - добавили в УЗ.

Посмотреть расписание движения и приобрести билеты можно в приложении "Укрзализныци" и на обновленном сайте https://booking-new.uz.gov.ua/.

Отметим, что из крупных городов Украины в Польшу курсируют 12 поездов "Укрзализныци".