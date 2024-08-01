В правительстве объяснили рост зарплат в Украине: кому платят больше всего
Украинские предприятия повышают уровень оплаты труда с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит мониторинг основных событий в экономике Украины (июнь 2024 года) Минэкономики.
Как отметили в министерстве, на уровень оплаты труда в 2023-2024 годах продолжают влиять факторы 2022 года - последствия активных боевых действий на значительной территории Украины, а именно:
- временная потеря значительной территории,
- разрушение инфраструктуры и предприятий (или их повреждение, что обусловило приостановку их деятельности),
- существенные перманентные разрушения логистики
- значительное количество людей трудоспособного населения за границей (мигрантов) и в рядах Вооруженных сил Украины, что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда.
Министерство приводит данные, согласно которым средняя зарплата в вакансиях на сайтах работы выросла в июле 2024 года до 19 553 гривен.
Кроме того, по данным Госстата, средняя зарплата в первом квартале составила 18 903 гривен. Самые высокие зарплаты в сферах:
- Информация и телекоммуникации – 49 473 гривен,
- Финансовая и страховая деятельность – 39 116 гривен,
- Профессиональная, научная и техническая деятельность – 26 316 гривен
- Государственное управление и оборона – 23 376 гривен.
Меньше всего платят в сфере образования - 12 649 гривен.
Прогноз правительства
Напомним, Министерство экономики изменило ожидания роста заработных плат в 2024 году. Ожидается, что среднемесячная зарплата работников (брутто) составит 20 581 гривну, а скорректированная на инфляцию вырастет 12,0%. Ранее прогнозировалась средняя зарплата 21 809 гривен, но рост реальной зарплаты всего на 8,5% из-за более высокой инфляции.
Руководители украинских предприятий прогнозируют рост зарплат в ближайшие 12 месяцев. Однако во II квартале ожидания по увеличению несколько ослабли.