В правительстве объяснили рост зарплат в Украине: кому платят больше всего

Украинские предприятия повышают уровень оплаты труда с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит мониторинг основных событий в экономике Украины (июнь 2024 года) Минэкономики.

Как отметили в министерстве, на уровень оплаты труда в 2023-2024 годах продолжают влиять факторы 2022 года - последствия активных боевых действий на значительной территории Украины, а именно:

временная потеря значительной территории,

разрушение инфраструктуры и предприятий (или их повреждение, что обусловило приостановку их деятельности),

существенные перманентные разрушения логистики

значительное количество людей трудоспособного населения за границей (мигрантов) и в рядах Вооруженных сил Украины, что создает значительные структурные дисбалансы на рынке труда.

Министерство приводит данные, согласно которым средняя зарплата в вакансиях на сайтах работы выросла в июле 2024 года до 19 553 гривен.

Кроме того, по данным Госстата, средняя зарплата в первом квартале составила 18 903 гривен. Самые высокие зарплаты в сферах:

Информация и телекоммуникации – 49 473 гривен,

Финансовая и страховая деятельность – 39 116 гривен,

Профессиональная, научная и техническая деятельность – 26 316 гривен

Государственное управление и оборона – 23 376 гривен.

Меньше всего платят в сфере образования - 12 649 гривен.

Прогноз правительства

Напомним, Министерство экономики изменило ожидания роста заработных плат в 2024 году. Ожидается, что среднемесячная зарплата работников (брутто) составит 20 581 гривну, а скорректированная на инфляцию вырастет 12,0%. Ранее прогнозировалась средняя зарплата 21 809 гривен, но рост реальной зарплаты всего на 8,5% из-за более высокой инфляции.

Руководители украинских предприятий прогнозируют рост зарплат в ближайшие 12 месяцев. Однако во II квартале ожидания по увеличению несколько ослабли.