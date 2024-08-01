Оккупанты открыли железную дорогу в Мариуполе: как это повлияет на логистику войны

Оккупанты открыли железную дорогу в Мариуполе. Она позволит сократить логистический путь на почти 300 км, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит комментарий советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко в эфире телемарафона.

"Пока мы наблюдаем заезжающие с территории России тепловозы. До конца не понятно, почему так, однако вчера, мы видели, в Мариуполе открыли железнодорожный вокзал после того, как его полностью уничтожили. Анонсирован только единственный дизельный поезд на два вагона "Мариуполь - Волноваха" для гражданских", - рассказал он.

По мнению советника мэра, это означает, что железная дорога снова открыта, инженерные работы закончены, она соединена. В то же время, подтверждается, что не будет использования никакой гражданской железной дороги.

"Есть какая-то причина, почему россияне до сих пор не запустили грузовой поезд, но точно они запустят, по крайней мере, технически все готово. Когда это произойдет, это решит для россиян вопрос логистики очень кардинально, особенно учитывая Курахово и Волноваху - это минус почти 300 км пути. По времени если брать… они будут экономить от суток до недели, это достаточно сильное решение, фактически логистический прорыв", - добавил Андрющенко.

Как отметил он, зависимость от Крымского моста россияне преодолели, построив альтернативный путь обеспечения своей группировки на юге Украины.

"И это очень нехорошая история, как ни крути", - добавил чиновник.

Строительство железной дороги в Мариуполе

Российские войска оккупировали Мариуполь в февраале 2022 года во время масштабного вторжения РФ в Украину.

В сентябре 2023 года сообщалось, что оккупанты строят прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем, Волновахой и Донецком. Они уже начали обустраивать железнодорожный мост возле с. Гранитное через реку Кальмиус.

Тогда Андрющенко рассказывал, что это позволит включить существующую ветвь Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону.

В марте 2024 года глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что эта железная дорога может представлять проблему для Украины.