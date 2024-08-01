Президент Молдовы отреагировала на задержание подозреваемых в госизмене

Президент Молдовы Майя Санду отреагировала на задержание сотрудника Секретариата парламента и сотрудника Пограничной полиции, подозреваемых в госизмене и заговоре против Республики Молдова, сообщает Европейская правда.

Заявления молдавского лидера цитирует информагентство IPN.

По словам Майи Санду, Молдова должна добиться того, чтобы случаи государственной измены строго наказывались, в соответствии с законом.

"Недостаточно только выявлять такие случаи, их (госизменников – Ред.) нужно наказывать. Когда я говорю "наказывать", я имею в виду прокуратуру и судебные инстанции. Я надеюсь, что на этот раз доказательства будут серьезными, и отношение учреждений, которые будут назначать наказание этим людям, будет таким же серьезным. Самое главное сейчас – добиться того, чтобы этот пример предательства родины был наказан самым строгим образом, как того требует закон", – сказала Майя Санду в программе "Secretele Puterii" ("Секреты власти") на телеканале JurnalTV.

Глава государства отметила, что явление государственной измены и шпионажа характерно не только для Республики Молдова. Она добавила, что благодаря сотрудничеству с иностранными спецслужбами эти сети могут быть раскрыты гораздо быстрее.

Вчера в парламенте Молдовы провели обыск. После обысков задержали двух человек.

Их подозревают в государственной измене и заговоре против Республики Молдова во время общения с сотрудником посольства Российской Федерации.

Стало известно, что глава юридического департамента парламента страны Ион Крянге также является объектом расследования.

Обоих чиновников, подозреваемых в государственной измене и заговоре против национальных интересов, задержали на 72 часа. Согласно закону, оба задержанных пользуются презумпцией невиновности.