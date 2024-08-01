СМИ: Латвия завершила возведение забора на границе с Беларусью

Латвия завершила возведение 145-километрового забора на границе с Беларусью, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает LSM.

По информации СМИ, до конца года планируется обустройство дополнительной инфраструктуры, в том числе дорог для патрулирования.

Подрядчик продолжает обустраивать необходимую инфраструктуру и решает вопросы двух участков, где забор не предусмотрен.

На местах, где забор был возведен ранее, строят дороги для патрулирования легким транспортом (примерно 40 км) и патрульных мостиков-троп (15 км). Также возводят пять вышек и обустраивают подъездные пути к ним.

Кроме того, планируется строительство дороги вдоль озера Ричу, что позволит пограничникам оперативно реагировать на возможные нарушения. Участки без забора планируют сделать до середины 2025 года.

Стоимость проекта, включающего строительство забора и сопутствующей инфраструктуры на латвийско-белорусской границе, превышает 125 млн. евро.