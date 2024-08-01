В масштабном обмене участвовали 26 заключенных из семи стран - турецкая разведка
В рамках многостороннего обмена, который проходит в Турции в четверг, 1 августа, приняли участие 26 заключенных из семи стран. Об этом пишет агентство Anadolu Ajansі со ссылкой на турецкую разведку, сообщает Новое время.
Турецкое информационное телевидение NTV отмечает, что в обмене приняли участие заключенные из США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси. По данным журналистов, десять заложников, среди которых двое детей, поедут в Россию, 13 заложников в Германию и трое — в США.
Телеканал TRT Hader утверждает, что осужденные из разных стран прибыли на семи самолетах.
The Insider опубликовал полный список заключенных, которых освободила Россия. Среди освобожденных политзаключенных:
- Эван Гершкович,
- Владимир Кара-Мурза,
- Лилия Чанышова,
- Илья Яшин,
- Ксения Фадеева,
- Андрей Пивоваров,
- Пол Вилан,
- Алсу Курмашова,
- Олег Орлов,
- Александра Скочиленко,
- Демури Воронин,
- Кевин Лик,
- Рико Кригер,
- Патрик Шебель,
- Герман Мойжес,
- Вадим Останин.
Западные страны согласились отдать:
- Вадима Красикова (из Германии),
- Артема Дульцева (из Словении),
- Анну Дульцеву (из Словении),
- Михаила Микушина (из Норвегии),
- Павла Рубцова (из Польши),
- Романа Селезнева (из США),
- Владислава Клюшина (из США),
- Вадима Конощенко (из США).
Ранее Радио Свобода писало, что несколько россиян, осужденных за преступления в США, исчезли из базы данных американских тюрем. Это произошло на фоне исчезновения из российских колоний сразу нескольких политических заключенных.
Издание Агентство отмечало, что из регионов, где находились в заключении, в последние дни вылетели восемь самолетов президентского летного отряда Россия и также связывает это с возможным массовым обменом.
Словенский телеканал N1 также писал, что 31 июля может состояться обмен пленными между Россией, Беларусью, Германией и США.
Сообщалось, что участником обмена может быть и журналист WSJ Эван Гершкович.
Россия же в рамках обмена может получить сотрудника секретного отдела ФСБ Вадима Красикова.
30 июля белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о помиловании гражданина Германии Рико Кригера, которого приговорили к смертной казни по делу о взрыве на железнодорожной станции Озерище недалеко от Минска в октябре 2023 года.
В этот же день российские правозащитники отмечали, что из колоний и СИЗО в РФ за два дня исчезли шесть политзаключенных. Их, вероятно, этапировали. Также правозащитники предполагали, что РФ может готовить обмен.
Российские СМИ сообщали, что 1 августа российский самолет Ан-148, который ранее страна-агрессор использовала для обмена заключенными с Западом, вылетел из Москвы в Калининград. Там могло находиться от 20 до 30 человек.