Close button

В масштабном обмене участвовали 26 заключенных из семи стран - турецкая разведка

В масштабном обмене участвовали 26 заключенных из семи стран - турецкая разведка
Фото: Рixabay

В рамках многостороннего обмена, который проходит в Турции в четверг, 1 августа, приняли участие 26 заключенных из семи стран. Об этом пишет агентство Anadolu Ajansі со ссылкой на турецкую разведку, сообщает Новое время.

Турецкое информационное телевидение NTV отмечает, что в обмене приняли участие заключенные из США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси. По данным журналистов, десять заложников, среди которых двое детей, поедут в Россию, 13 заложников в Германию и трое — в США.

Телеканал TRT Hader утверждает, что осужденные из разных стран прибыли на семи самолетах.

The Insider опубликовал полный список заключенных, которых освободила Россия. Среди освобожденных политзаключенных:

  • Эван Гершкович,
  • Владимир Кара-Мурза,
  • Лилия Чанышова,
  • Илья Яшин,
  • Ксения Фадеева,
  • Андрей Пивоваров,
  • Пол Вилан,
  • Алсу Курмашова,
  • Олег Орлов,
  • Александра Скочиленко,
  • Демури Воронин,
  • Кевин Лик,
  • Рико Кригер,
  • Патрик Шебель,
  • Герман Мойжес,
  • Вадим Останин.

Западные страны согласились отдать:

  • Вадима Красикова (из Германии),
  • Артема Дульцева (из Словении),
  • Анну Дульцеву (из Словении),
  • Михаила Микушина (из Норвегии),
  • Павла Рубцова (из Польши),
  • Романа Селезнева (из США),
  • Владислава Клюшина (из США),
  • Вадима Конощенко (из США).

Ранее Радио Свобода писало, что несколько россиян, осужденных за преступления в США, исчезли из базы данных американских тюрем. Это произошло на фоне исчезновения из российских колоний сразу нескольких политических заключенных.

Издание Агентство отмечало, что из регионов, где находились в заключении, в последние дни вылетели восемь самолетов президентского летного отряда Россия и также связывает это с возможным массовым обменом.

Словенский телеканал N1 также писал, что 31 июля может состояться обмен пленными между Россией, Беларусью, Германией и США.

Сообщалось, что участником обмена может быть и журналист WSJ Эван Гершкович.

Россия же в рамках обмена может получить сотрудника секретного отдела ФСБ Вадима Красикова.

30 июля белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о помиловании гражданина Германии Рико Кригера, которого приговорили к смертной казни по делу о взрыве на железнодорожной станции Озерище недалеко от Минска в октябре 2023 года.

В этот же день российские правозащитники отмечали, что из колоний и СИЗО в РФ за два дня исчезли шесть политзаключенных. Их, вероятно, этапировали. Также правозащитники предполагали, что РФ может готовить обмен.

Российские СМИ сообщали, что 1 августа российский самолет Ан-148, который ранее страна-агрессор использовала для обмена заключенными с Западом, вылетел из Москвы в Калининград. Там могло находиться от 20 до 30 человек.

Новости

Популярные темы форума

analytics