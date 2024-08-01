В рамках многостороннего обмена, который проходит в Турции в четверг, 1 августа, приняли участие 26 заключенных из семи стран. Об этом пишет агентство Anadolu Ajansі со ссылкой на турецкую разведку, сообщает Новое время.

Турецкое информационное телевидение NTV отмечает, что в обмене приняли участие заключенные из США, Германии, Польши, Словении, Норвегии, России и Беларуси. По данным журналистов, десять заложников, среди которых двое детей, поедут в Россию, 13 заложников в Германию и трое — в США.

Телеканал TRT Hader утверждает, что осужденные из разных стран прибыли на семи самолетах.

The Insider опубликовал полный список заключенных, которых освободила Россия. Среди освобожденных политзаключенных:

Эван Гершкович,

Владимир Кара-Мурза,

Лилия Чанышова,

Илья Яшин,

Ксения Фадеева,

Андрей Пивоваров,

Пол Вилан,

Алсу Курмашова,

Олег Орлов,

Александра Скочиленко,

Демури Воронин,

Кевин Лик,

Рико Кригер,

Патрик Шебель,

Герман Мойжес,

Вадим Останин.

Западные страны согласились отдать:

Вадима Красикова (из Германии),

Артема Дульцева (из Словении),

Анну Дульцеву (из Словении),

Михаила Микушина (из Норвегии),

Павла Рубцова (из Польши),

Романа Селезнева (из США),

Владислава Клюшина (из США),

Вадима Конощенко (из США).

Ранее Радио Свобода писало, что несколько россиян, осужденных за преступления в США, исчезли из базы данных американских тюрем. Это произошло на фоне исчезновения из российских колоний сразу нескольких политических заключенных.

Издание Агентство отмечало, что из регионов, где находились в заключении, в последние дни вылетели восемь самолетов президентского летного отряда Россия и также связывает это с возможным массовым обменом.

Словенский телеканал N1 также писал, что 31 июля может состояться обмен пленными между Россией, Беларусью, Германией и США.

Сообщалось, что участником обмена может быть и журналист WSJ Эван Гершкович.

Россия же в рамках обмена может получить сотрудника секретного отдела ФСБ Вадима Красикова.

30 июля белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о помиловании гражданина Германии Рико Кригера, которого приговорили к смертной казни по делу о взрыве на железнодорожной станции Озерище недалеко от Минска в октябре 2023 года.

В этот же день российские правозащитники отмечали, что из колоний и СИЗО в РФ за два дня исчезли шесть политзаключенных. Их, вероятно, этапировали. Также правозащитники предполагали, что РФ может готовить обмен.

Российские СМИ сообщали, что 1 августа российский самолет Ан-148, который ранее страна-агрессор использовала для обмена заключенными с Западом, вылетел из Москвы в Калининград. Там могло находиться от 20 до 30 человек.