Канцлер Германии Олаф Шольц в четверг вечером лично встретил в аэропорту самолет с освобожденными из России заключенными, отстаивая решение обменять осужденного убийцу Вадима Красикова, сообщает Европейская правда.

О встрече в аэропорту Кельна-Бонна сообщило издание Spiegel.

Частный самолет с 13 освобожденными заключенными приземлился поздно вечером в четверг. Чтобы встретить их, канцлер прервала свой летний отпуск.

Шольц отметил, что многие из заключенных опасались за свое здоровье и жизнь, поэтому важно, что "мы сделали возможным эту защиту для них здесь".

Комментируя обмен Вадимка Красикова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство в Берлине чеченского командира Зелимхана Хангошвили, Шольц сказал, что это решение не было легким.

"Никому не было легко принять решение о депортации убийцы, приговоренного к пожизненному заключению после нескольких лет тюрьмы", – сказал Шольц.

Сложное решение по Красикову приняла коалиция совместно после тщательного обсуждения и обдумывания. Лидер оппозиции Фридрих Мерц, председатель парламентской фракции ХДС/ХСС, был проинформирован на ранней стадии и, по словам Шольца, согласился с этим решением.

После встречи с освобожденными Шольц назвал обмен правильным решением:

"И если у вас были какие-то сомнения, вы потеряете их после разговора с теми, кто сейчас на свободе".

Представитель внешнеполитического направления социал-демократов Михаэль Рот прокомментировал, что иногда приходится "заключать сделку с дьяволом ради человечности".

Министр юстиции Марко Бушманн признал, что ради свободы заключенных пришлось пойти на болезненные уступки. Он сообщил, что Красиков был не помилован, а депортирован.

"Как министр юстиции, я несу ответственность за одну особенно горькую уступку", – отметил Бушманн.

В ходе беспрецедентной операции с участием турецкой спецслужбы MIT было обменяно в общей сложности 26 заключенных.

В обмен на освобождение политзаключенных и критиков Кремля Германия, США и страны-партнеры отпустили осужденного убийцу и заключенных, подозреваемых в шпионаже на Россию.

Президент США Джо Байден признал, что Германии пришлось пойти на значительные уступки для достижения обмена пленными. Шольц заявил, что это решение укрепило германо-американскую дружбу.

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который умер в феврале в колонии, должен был быть частью договоренности Запада и России об обмене.

Освобождение Красикова в Германии вызвало разочарование в немецкой прокуратуре. Немецкое правительство признало, что это решение было принять нелегко.