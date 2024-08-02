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Украинские города попали в рейтинг самых дорогих в Европе: список

Украинские города попали в рейтинг самых дорогих в Европе: список
Фото: Pixabay

Три украинских города попали в список самых дорогих городов Европы, основанный на стоимости проживания и ценах на недвижимость, сообщает Деловая столица.

Соответствующий рейтинг опубликовал аналитический сервис Numbeo.

По данным экспертов, лидерами по стоимости жизни выступают швейцарские города — Женева (индекс стоимости жизни — 101,7) и Цюрих (100,4).

Топ-10 самых дорогих городов Европы выглядит следующим образом:

  • Рейкьявик, Исландия (83,9);
  • Лондон, Великобритания (78,7);
  • Осло, Норвегия (78,4);
  • Копенгаген, Дания (75,7);
  • Париж, Франция (73,6);
  • Эспоо, Финляндия (73,1);
  • Эдинбург, Великобритания (69,9);
  • Амстердам, Нидерланды (69,7).

Украинская столица Киев заняла 91 позицию в рейтинге самых дорогих городов. Одесса и Львов на 93 и 94 местах соответственно. При этом в рейтинге также можно увидеть белорусский Минск — он занял 92 место.

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