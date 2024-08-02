Украинские города попали в рейтинг самых дорогих в Европе: список

Три украинских города попали в список самых дорогих городов Европы, основанный на стоимости проживания и ценах на недвижимость, сообщает Деловая столица.

Соответствующий рейтинг опубликовал аналитический сервис Numbeo.

По данным экспертов, лидерами по стоимости жизни выступают швейцарские города — Женева (индекс стоимости жизни — 101,7) и Цюрих (100,4).

Топ-10 самых дорогих городов Европы выглядит следующим образом:

Рейкьявик, Исландия (83,9);

Лондон, Великобритания (78,7);

Осло, Норвегия (78,4);

Копенгаген, Дания (75,7);

Париж, Франция (73,6);

Эспоо, Финляндия (73,1);

Эдинбург, Великобритания (69,9);

Амстердам, Нидерланды (69,7).

Украинская столица Киев заняла 91 позицию в рейтинге самых дорогих городов. Одесса и Львов на 93 и 94 местах соответственно. При этом в рейтинге также можно увидеть белорусский Минск — он занял 92 место.