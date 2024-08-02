Украинские города попали в рейтинг самых дорогих в Европе: список
Три украинских города попали в список самых дорогих городов Европы, основанный на стоимости проживания и ценах на недвижимость, сообщает Деловая столица.
Соответствующий рейтинг опубликовал аналитический сервис Numbeo.
По данным экспертов, лидерами по стоимости жизни выступают швейцарские города — Женева (индекс стоимости жизни — 101,7) и Цюрих (100,4).
Топ-10 самых дорогих городов Европы выглядит следующим образом:
- Рейкьявик, Исландия (83,9);
- Лондон, Великобритания (78,7);
- Осло, Норвегия (78,4);
- Копенгаген, Дания (75,7);
- Париж, Франция (73,6);
- Эспоо, Финляндия (73,1);
- Эдинбург, Великобритания (69,9);
- Амстердам, Нидерланды (69,7).
Украинская столица Киев заняла 91 позицию в рейтинге самых дорогих городов. Одесса и Львов на 93 и 94 местах соответственно. При этом в рейтинге также можно увидеть белорусский Минск — он занял 92 место.