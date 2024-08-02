Международная финансовая помощь для Украины может сократиться: чем это грозит

Базовый сценарий НБУ предполагает сохранение значительных объемов внешнего финансирования Украины, которое, однако, будет постепенно сокращаться по мере расширения внутренней способности покрывать расходы бюджета собственными ресурсами, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2024 года).

Ожидается привлечение международного финансирования в размере 38 млрд долларов в 2024 году, 31,4 млрд долларов в 2025 году и 21,1 млрд. долларов в 2026 году.

"Такие объемы помощи вместе с увеличением внутренних привлечений позволят профинансировать значительный дефицит бюджета - около 23% ВВП в 2024 году и 18% в 2025 году. Со своей стороны НБУ будет иметь возможность поддерживать достаточный объем международных резервов для обеспечения устойчивости валютного рынка и умеренной инфляции " , - говорится в обзоре.

Риски и возможности

В базовый сценарий прогноза заложено постепенное сокращение внешней финансовой поддержки, однако есть как риски, связанные с недополучением, так и возможность получения больших объемов помощи в последующие годы.

"Для текущего года риск недополучения ожидаемого финансирования в 2024 году постепенно снижается, однако для следующих лет он остается значимым. Реализация такого риска приведет к увеличению вероятности возобновления эмиссионного финансирования бюджета в условиях ограниченной емкости внутреннего финансового рынка. Кроме того, меньшие поступления международной помощи приведут к сокращению международных резервов, что будет ослаблять внешнюю устойчивость государства, а также повлечет за собой ухудшение курсовых и инфляционных ожиданий" , - говорится в обзоре.

В то же время, практическая реализация механизма Extraordinary Revenue Acceleration Loans (ERA), обеспеченного будущими доходами от обездвиженных российских активов, может предоставить Украине дополнительный финансовый ресурс с 2025 года, считают в НБУ.

"Это уменьшит риски для своевременного и ритмичного поступления международного финансирования и позволит нарастить международные резервы и одновременно нивелировать влияние больших бюджетных расходов на валютный рынок с помощью валютных интервенций" , - говорится в обзоре.

Важность помощи

По данным НБУ, финансовая помощь партнеров, позволяющая пополнять международные резервы, является сверхважной в случае Украины. С начала полномасштабного вторжения от международных партнеров было получено около 90 млрд. долларов, более 27 млрд. долларов из которых составляли безвозвратные грантовые средства.

Международная помощь была единственным источником наращивания резервов с 27,4 млрд долларов по состоянию на 24 февраля 2022 года до почти 38 млрд долларов по состоянию на конец июня 2024 года.

"Это позволило стабилизировать макроэкономическую ситуацию, обеспечив необходимую основу для возобновления экономического роста, а также профинансировать значительную часть потребностей социальной и экономической сферы" , - пояснили в НБУ.

Тем не менее, Украина остается уязвимой к неритмичности таких поступлений, о чем свидетельствует снижение резервов с марта 2024 года и вероятность повторения таких случаев на прогнозном горизонте. Кроме того, значительная часть прогнозируемых в последующих годах объемов помощи пока еще не подтверждена партнерами, добавили в НБУ.

Сокращение международной финансовой помощи на фоне значительного чистого оттока валюты из частного сектора приведет к постепенному уменьшению международных резервов до 32 млрд долларов на конец 2026 года. Однако их уровень будет достаточным для обеспечения устойчивости валютного рынка, ожидают в НБУ.

Международная поддержка и резервы

Напомним, в 2023 году Украина получила 42,9 млрд долларов международной помощи в виде грантов и кредитов.

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, Украина может рассчитывать на 38 млрд долларов внешней бюджетной помощи в текущем году.

В то же время в июле НБУ ухудшил прогноз уровня международных резервов на конец 2024 года до 41,2 млрд долларов (с 43,4 млрд долларов в апреле). Кроме того, на 2025 год прогноз ухудшен до 37,3 (с 44,3 млрд долларов), на 2026 год – до 32,0 млрд долларов (с 39,3 млрд долларов),