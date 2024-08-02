Ситуация на рынке труда обостряется: НБУ назвал основные причины

Ситуация на рынке труда в первом полугодии 2024 года все больше обострялась. Сохраняется дефицит кадров, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит "Инфляционный отчет" Национального банка Украины (июль 2024 года).

Как отмечается в отчете, хотя во ІІ квартале 2024 года рост количества вакансий на сайтах поиска работы несколько замедлился, спрос на рабочую силу оставался существенно выше, чем год назад и все еще неравномерным по профессиям.

Так, количество объявлений о вакансиях в сферах охраны, строительства и рабочих специальностей значительно превышало прошлогодние показатели, тогда как в сфере ИТ - существенно сократилось. Также спрос оставался подавленным в образовании, дизайне, искусстве и культуре.

Кроме того, миграция за границу и мобилизационные процессы привели к дальнейшему сокращению предложения рабочей силы и усугублению проблемы нехватки работников для предприятий, что все ощутимее ограничивало их деятельность.

В частности, по данным ООН, в первом полугодии количество мигрантов за рубежом выросло почти на 240 тыс. - до 6,6 млн человек и в дальнейшем снижался уровень участия в рабочей силе среди мужчин, отметили в НБУ.

Обновленный прогноз

По прогнозу НБУ. Значительные диспропорции на рынке труда будут сохраняться и на прогнозном горизонте. Некоторое время продлится миграционный отток населения. Мобилизация и сравнительно длительный процесс приобретения специальных профессиональных навыков новыми работниками также будут сдерживать предложение рабочей силы.

"Даже при дальнейшей нормализации условий функционирования экономики возвращение мигрантов в Украину, которые все больше адаптируются к жизни за рубежом, будет медленным. Кроме того, диспропорции на рынке труда останутся неравномерными по регионам и отраслям и будут определяться изменениями структуры экономики. Определенные вызовы для рынка труда будут иметь. возвращение демобилизованных в гражданскую жизнь" , - говорится в обзоре.

Поэтому уровень безработицы будет снижаться в прогнозном периоде, однако будет оставаться повышенным по сравнению с показателями до полномасштабного вторжения, добавили в НБУ.

По прогнозу НБУ, уровень безработицы в Украине в 2024 году составит 13,9% (предыдущий прогноз – 14,2%), в 2025 году – 11,4% (предыдущий прогноз – 11,9%), в 2026 году – 10, 3% (предварительный прогноз – 10,6%).

Напомним, по данным НБУ, конкуренция заставляет работодателей повышать зарплаты . НБУ прогнозирует, что в 2024 году ожидается рост номинальной зарплаты на 16,1%, реальной – на 9,7%. В 2025 году номинальная зарплата вырастет на 14,6%, реальная – на 5,8%.