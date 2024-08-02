В Молдове исключают связь вопроса Приднестровья с возможными переговорами Украины и РФ

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан сказал, что решение вопроса Приднестровья никак не будет связано с потенциальными мирными переговорами Украины и России, если таковые будут, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в интервью Newsmaker.

Премьера спросили, как может повлиять на Молдову потенциальный сценарий, при котором Украине в ближайшее время придется договариваться о неудобном мире с Россией, и что когда-то звучали предположения, что вопрос Приднестровья будет "в пакете с украинским".

"Украина сказала очень четко те условия, которые должны быть соблюдены для того, чтобы мирные переговоры имели место. И в этих условиях у нас вся уверенность, что интересы Молдовы будут соблюдены", – сказал Дорин Речан.

Его переспросили о Приднестровье в контексте потенциальных переговоров.

"Приднестровский вопрос будет решаться мирным путем – правительством Молдовы и теми заинтересованными лицами. Его не нужно куда-то включать", – ответил премьер.

Напомним, недавно получил огласку опубликованный испанским El Pais якобы план властей Молдовы реинтегрировать Приднестровский регион до 2038 года по примеру Германии.

Президент Молдовы Майя Санду ранее не исключила, что в следующие несколько лет появится "геополитическая возможность", которая позволит разрешить конфликт в Приднестровском регионе.