WSJ узнало, почему свобожденный при обмене Красиков так важен для Путина

Освобожденный во время обмена заключенными между Западом и Россией убийца Вадим Красиков близок к диктатору Владимиру Путину. Он мог быть его телохранителем в 1990-х годах, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечается, Красикова, отбывавшего пожизненное наказание в Германии, пытались вернуть в России в течение двух лет. Западные спецслужбы считали, что настойчивость Путина по вопросу возвращения Красикова объясняется тем, что они были близки.

Предполагается, что диктатор и киллер были знакомы с тех пор, как Путин был заместителем мэра Петербурга (1994 год), а Красиков был его охранником.

По словам брата второй жены Красикова, они с Путиным были настолько близки, что вместе посещали стрельбище. Он рассказывал семье, что Путин якобы хорошо стреляет.

По данным издания, Красиков вел роскошный образ жизни. Его жена хвасталась, что муж часто меняет автомобили, Porsche и BMW, что она не успевает привыкать к ним. WSJ отмечает, что российский агент зарабатывал 10 тысяч долларов в месяц и получал так называемые бонусы за "командировки".

Ранее западные СМИ сообщали, что Красиков был членом группы ФСБ, которая работала с беглым президентом Виктором Януковичем. Представители спецслужб считают, что он мог входить в группу снайперов, стрелявших в участников Революции Достоинства.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков сегодня заявил, что Вадим Красиков является сотрудником ФСБ и служил в "Альфе" вместе с некоторыми действующими сотрудниками службы безопасности Путина.

Большой обмен между РФ и Западом

Вчера, 1 августа, произошел большой обмен заключенными между США, Германией и другими западными странами и Россией. РФ освободила 16 человек, среди них журналисты, политики, критики Кремля.

Западные страны выдали России десять человек, в том числе киллер Вадима Красикова. Он был приговорен в Германии к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Reuters отмечало, что переговоры между мероприятием и Россией об обмене длились более двух лет. Москва все это время настаивала на освобождении Красикова.