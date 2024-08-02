Греция продлила размещение американских беспилотников на своей авиабазе

Афины продлили соглашение с Вашингтоном о размещении американских беспилотников MQ-9 на авиабазе Ларисса (110-е истребительное крыло) еще на год – до июля 2025 года, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Ekathimerini.

БПЛА базируются в Лариссе в течение последних пяти лет, а с осени 2022 года – на постоянной основе.

Продление срока действия контракта является четким свидетельством того, что США придают большое значение базе в Греции для выполнения миссий наблюдения, которые по сути охватывают всю Восточную Европу, Ближний Восток и Северную Африку. MQ-9 имеют радиус действия около 1850 километров.

Беспилотники, очевидно, также сопровождают десятки людей, которые их эксплуатируют и поддерживают.

Стоит отметить, что в прошлом между Афинами и Вашингтоном велись дискуссии о возможности того, что ВВС Греции сначала возьмут в аренду, а затем приобретут некоторые из MQ-9, дислоцирующихся на авиабазе Ларисса. Однако эти планы были отложены в долгий ящик.

Напомним, еще в 2022 году группа членов Конгресса, в состав которой вошли представители обеих партий, призвала Минобороны США дать Украине современные беспилотники, которые до сих пор не предоставлялись.

Письмо от 17 членов Конгресса адресовано главе Пентагона Ллойду Остину и датировано 21 августа.

В нем отмечают, что Украина могла бы лучше противостоять российским угрозам с передовыми беспилотниками, как MQ-1C Gray Eagle или MQ-9A Reaper.

Однако тогда же стало известно, администрация Байдена из-за опасений эскалации не предоставит Украине современные беспилотники, несмотря на просьбы Киева и двухпартийной группы членов Конгресса.