Ляшко озвучил собраную сумму средств на восстановление "Охматдета"

На восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве, которая пострадала во время ракетного удара России 8 июля, собрали более 1 млрд гривен.﻿ Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По словам Ляшко, на восстановление "Охматдета" поступали следующие суммы:

На благотворительный счет непосредственно заведения "Охматдет" - 312 млн гривен.

На благотворительный фонд больницы - 378 млн гривен.

Через платформу United24 - 320 млн гривен.

Правительство выделило из резервного фонда 100 млн гривен.

Правительство Литвы выделило 1 млн долларов.

Американский бизнесмен и меценат Говард Баффет выделил 11,2 млн долларов (речь идет о поставках именно оборудования на эту сумму, а не средства на счет).

Кроме этого, правительство Германии озвучило намерение выделить 10 млн евро.