Ударные дроны атаковали военный аэродром и состав нефтепродуктов в России

Ростовская область этой ночью отражала налет БПЛА в двух районах, сообщает Деловая столица.

Ударные БПЛА атаковали аэродром "Морозовск" в Ростовской области РФ, где базировались Су-34, информируют росСМИ.

По словам местного губернатора, атака происходила с привлечением 55 БПЛА. Он подтверждает пожары на складах в Морозовском и Каменском районах области в результате ударов.

В Морозовске снова был атакован военный аэродром окупантов. Судя по повторной детонации на аэродроме, по меньшей мере, был поражен состав из БК.

В Каменском районе горят цистерны с топливом. По предварительной информации под удар попал комбинат "Атлас", специализирующийся на хранении нефтепродуктов.