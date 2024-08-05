ВМС ВСУ: Россия вывела в Черное море носитель ракет "Калибр"

В Черном море сегодня утром, 5 августа, фиксируется российский корабль, который является носителем крылатых ракет типа "Калибр", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ).

Как уточнили военные, этот вражеский корабль может выпустить общим залпом до 4 ракет.

А вот в Азовском море корабли оккупантов не наблюдаются.

Кроме того, добавили в украинских ВМС, в Средиземном море были замечены 2 российских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

Также военные рассказали о проходе разными судами через Керченский пролив в интересах страны-агрессора за сутки.

Указывается, что в Черное море вошли таким образом 9 кораблей, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор. А в Азовское море - 6 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор.

Традиционно в ВМС констатировали, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), отключая систему автоматической идентификации (AIS).

Ранее сообщалось, что 2 августа ВСУ потопили российскую подлодку "Ростов-на-Дону" Черноморского флота РФ в порту оккупированного Севастополя. Кроме этого Силы обороны Украины тогда нанесли удары также по ЗРК С-400 РФ в Крыму.

Отметим, по мнению аналитиков Defence Express, уничтожение подлодки "Ростов-на-Дону" свидетельствует о невозможности для российских оккупантов ремонтировать свои субмарины в Черном море. Эксперты указывают, что потопление "Ростова" выведет из строя еще четыре субмарины РФ.