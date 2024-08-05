В Киевской ОВА рассказали о последствиях ночной атаки "шахедов"

В Киевской области ночью 5 августа воздушная тревога объявлялась дважды, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Киевской обладминистрации Руслан Кравченко.

"Враг в очередной раз пытался атаковать нашу область с помощью беспилотников. Тревога объявлялась дважды и продолжалась почти всю ночь. В области работали силы ПВО" , — рассказал он.

По данным ОВА, попаданий в жилье или объекты критической инфраструктуры не было, раненых нет.

"Падение обломков фиксируются вне населенных пунктов на открытой местности" , — добавил Кравченко.

Как сообщалось, ночью 5 августа ПВО сбила над Украиной 24 "шахеда",