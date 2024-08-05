В "Слуге народа" рассказали, из скольких нардепов состоит "ядро" монобольшинства

Монобольшинство в Верховной Раде Украины номинально состоит из 233 депутатов, однако на практике его ядро, обеспечивающее голоса, составляет лишь 180-190 народных избранников, сообщает РБК-Украина.

Об этом в интервью сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

По его словам, количество голосов от монобольшинства зависит от конкретного законопроекта.

"Где-то дают голоса ОПЗЖ, где-то, как по акцизам, дает "Голос", например. Где-то депутатские группы. Мы на пике даем 215-219 голосов. Ядро - это где-то около 180-190 голосов. Но списочный состав остается, 233 депутата, поэтому официально монобольшинство существует" , - заявил Потураев.

Выход нардепов из "Слуги народа"

Недавно народный депутат Марьяна Безуглая вышла из фракции "Слуга народа". Она покинула монобольшинство по собственному желанию. Нардеп не потеряла мандат, потому избиралась в Верховную Раду по мажоритарному округу.

Кроме того, в июле из фракции СН вышла нардеп Юлия Яцик. Поскольку она избиралась в Раду по мажоритарному округу, она тоже не лишилась мандата.