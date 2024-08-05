Минобороны выявило три фейковых приложения "Резерв+"

Министерством обороны Украины выявило три фейковых веб-приложения "Резерв+". Все они находились на стадии разработки, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление заместителя министра обороны Украины по цифровым трансформациям Екатерины Черногоренко в эфире телемарафона.

"Центр реагирования киберинцидентов Министерства обороны обнаружил три поддельных веб-приложения "Резерв+". Сайты были обнаружены на этапе создания, рассылка еще не началась. Мы успели вовремя. Наши специалисты обнаружили эту угрозу, и мы очень оперативно решили сообщить о ней нашим гражданам, чтобы люди не теряли бдительность и знали, как распознать эту подделку", - рассказала Черногоренко.

Она добавила, что главным признаком поддельного сайта является его веб-адрес. Он похож на реальный, впрочем все же имеет определенные отличия.

Фейковые "Резерв+"

"Резерв+" - это мобильное приложение, разработанное Министерством обороны Украины для поддержки воинского учета резервистов и военнообязанных. Благодаря ему каждый военнообязанный имеет возможность с легкостью "дистанционно" обновлять персональные данные, контактную информацию, место работы или учебы.

Между тем, Минобороны уже предупреждало о том, что Российская Федерация создала фейковое приложение "Резерв+" для сбора персональных данных украинцев.