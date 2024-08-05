В "Укрэнерго" рассказали, планируют ли сегодня отключать свет

Потребление электроэнергии в Украине 5 августа — на том же уровне, что и в пятницу, отключений пока не планируют, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго".

"Сегодня по состоянию на 9:30 потребление держится на том же уровне, что и в предыдущий рабочий день — пятницу, 2 августа. Применение мер ограничения не прогнозируется" , — говорят в ведомстве.

4 августа суточный максимум потребления был самым низким за период после отмены ограничений (с 30 июля) и на 5,2% меньше, чем в субботу, 3 августа. Причина — прохладная погода и традиционное снижение потребления во второй выходной день недели.

"Поскольку энергосистема все еще восстанавливается после восьми массированных атак россиян, а на энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты — призываем по возможности перенести пользование мощными электроприборами на дневные часы: с 11:00 до 15:00. Это период, когда в энергосистеме больше всего электроэнергии благодаря активной работе солнечных электростанций" , — добавляют энергетики.

Как сообщалось, в Минэнерго заявили, что сейчас идет крупнейшая в истории Украины ремонтная кампания в энергетике.