Цены на нефть упали до семимесячного минимума: в чем причина

Цены на нефть упали до семимесячного минимума. Причиной тому стал рост напряженности на Ближнем Востоке, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечают в издании, нефть марки Brent подешевела до $76 за баррель, что является самым низким уровнем с начала января. West Texas Intermediate упал ниже $73.

Отмечается, что падение мировых акций усилилось в понедельник из-за опасений экономических перспектив.

"Однако рынок готовится к возможному нападению со стороны Ирана и региональных ополченцев на Израиль в ответ на убийства чиновников Хезболлы и ХАМАС" , - говорится в сообщении.

В издании сообщили, что нефть отметила четыре недели понижения на фоне сигналов о неустойчивом спросе в США и Китае.

"В то время как растут опасения по поводу спроса, геополитические риски продолжают висеть на рынке нефти" , - сообщил глава отдела стратегии сырьевых товаров в ING Groep NV в Сингапуре Уоррен Паттерсон.

По его словам, эскалация на Ближнем Востоке может привести к краткосрочной волатильности.

Ситуация с нефтью в мире

Напомним, недавно мы сообщали о том, что в прошлом месяце экспорт российской нефти из основных западных портов снизился до самого низкого уровня за последние почти 20 месяцев. Наиболее заметно сокращение поставок в Китай.

В то же время доля Европы в экспорте нефти из России упала в десять раз - примерно до 4-5%.

Следует отметить, что ранее западные санкции привели к тому, что половина российского экспорта нефти и нефтепродуктов в 2023 году пошла в Китай.