Правоохранители открыли два уголовных производства по факту митинга под ТЦК в Ковеле

Правоохранители открыли два уголовных производства по факту митинга перед зданием ТЦК в городе Ковель Волынской области, который состоялся 3 августа после задержания нескольких молодых парней, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Волынской области.

"По факту инцидента в Ковеле 3 августа открыто два уголовных производства".

В частности, дела возбудили по ч. 1 ст. 295 (призывы к совершению действий, угрожающих общественному порядку) и ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного Кодекса Украины.

"Сейчас правоохранители продолжают устанавливать участников инцидента, опрашивать очевидцев и выяснять другие детали происшествия. Следственные действия продолжаются" , – говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что 3 августа получили сообщение о том, что возле помещения местного ТЦК и СП собрались несколько десятков человек, которые выражают недовольство работой подразделения ВСУ.

На место направили наряды для охраны общественного порядка. Также там работала следственно-оперативная группа полиции.

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