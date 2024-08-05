Нардеп утверждает, что около 800 тысяч украинских мужчин "ушли в подполье"

Народный депутат Дмитрий Наталуха утверждает, что около 800 тысяч военнообязанных мужчин "ушли в подполье", чтобы избежать мобилизации, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал в комментарии Financial Times.

"Вы можете мобилизовать 1 млн человек, но если у вас нет ресурсов, чтобы их вооружить, войны не будет. Армия останется голой и беспомощной, если экономика развалится" , — отметил Наталуха.

По словам народного избранника, с начала полномасштабной войны компании потеряли в среднем 10-20% своих сотрудников из-за призыва на военную службу или эмиграции.

"Все больше предприятий будут закрываться просто потому, что у них не будет достаточно ресурсов для продолжения работы. Я не хочу быть апокалиптическим, но я сказал бы, что крайний срок — конец сентября" , — прогнозирует нардеп.

По его словам, если законопроект об экономическом бронировании будет принят, это освободит от военной службы около 895 тысяч человек и позволит собрать около 200 млрд гривен для армии.

Как сообщалось, 16 июля спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что ни один из трех предложенных законопроектов по экономическому бронированию не наберет среди народных депутатов нужной поддержки.