В Украине обнаружили нового субварианта коронавируса FLiRT
В прошлом в Украине зарегистрировали три случая нового субварианта коронавируса Omicron FLiRT – два в Киеве и один в Ивано-Франковской области.
Об этом сообщил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.
"Заболели две женщины и мужчина старше 60 лет" - отметил Кузин.
Штамм FLiRT происходит от варианта Omicron. Из-за специфических мутации в белке-шипе вирус лучше связывается с клетками и избегает иммунного ответа. То есть FLiRT скорее поражает ослабленный иммунитет, а заболеть могут даже раньше вакцинироваться. Однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риск осложнений во время болезни, пояснили в Минздраве.
В министерстве отмечают, что ВОЗ пока не дает специфической оценки опасности FLiRT, однако отмечает, что он нуждается в мониторинге на уровне каждой страны.
Имеющиеся исследования показывают, что текущие вакцины, в частности бустеры, остаются эффективными для защиты от тяжелых форм COVID-19, хотя и не могут полностью предотвратить заражение новым штаммом.