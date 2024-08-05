В Украине обнаружили нового субварианта коронавируса FLiRT

В прошлом в Украине зарегистрировали три случая нового субварианта коронавируса Omicron FLiRT – два в Киеве и один в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщил заместитель министра, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

"Заболели две женщины и мужчина старше 60 лет" - отметил Кузин.

Штамм FLiRT происходит от варианта Omicron. Из-за специфических мутации в белке-шипе вирус лучше связывается с клетками и избегает иммунного ответа. То есть FLiRT скорее поражает ослабленный иммунитет, а заболеть могут даже раньше вакцинироваться. Однако приобретенный иммунитет после вакцинации снижает риск осложнений во время болезни, пояснили в Минздраве.

В министерстве отмечают, что ВОЗ пока не дает специфической оценки опасности FLiRT, однако отмечает, что он нуждается в мониторинге на уровне каждой страны.

Имеющиеся исследования показывают, что текущие вакцины, в частности бустеры, остаются эффективными для защиты от тяжелых форм COVID-19, хотя и не могут полностью предотвратить заражение новым штаммом.