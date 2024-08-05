Россияне перебрасывают подразделения из Луганской области на Харьковское направление - ОТГ "Харьков"

На Харьковское направление российские захватчики перебрасывают подразделения из Луганской области, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил спикер ОТГ "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона.

По его словам, в Харьковскую область направляется 22-й мотострелковый полк из Луганской области. Кроме того, российские войска осуществляют внутренние ротации и привлекают добровольческие подразделения, а также иностранных граждан с Ближнего Востока, Центральной Азии и Африки, которых заставляют или обманом заставляют идти в бой.

"Это могут быть студенты старших курсов, которых шантажируют тем, что отправят в северные регионы страны, если они не пойдут воевать. Это могут быть обманутые гастарбайтеры, которым они пообещали дать российское гражданство, если те примут участие в боевых действиях", - заявил Саранцев.

По словам Саранцева, обещанные оккупантами большие деньги эти наемники, как правило, не получают, поскольку часто не доживают до первой выплаты.

Саранцев также отметил, что среди российских военных участились случаи самоубийств.

"Очень часты случаи суицидов военнослужащих, которые получили ранения. Они понимают, что их из-под огня никто не вытащит, что им не будет помощи, что вперед они уже не могут идти, назад не могут идти, и поэтому они просто заканчивают жизнь самоубийством", - рассказал он.

Ситуация в армии РФ

Российские командиры регулярно применяют тактику "мясных штурмов" на фронте в Украине, бросая в бой живую силу без учета потерь. В июне стало известно, что на границе с Харьковской областью российские кафиры выставили заградительные отряды кадыровцев. Кроме того, командиры РФ угрожают солдатам расстрелами за отказ идти в наступление на Харьковском направлении.