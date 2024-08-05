Politico: Камала Харрис объявит кандидата в вице-президенты во вторник

Кампания Камалы Харрис, которую Демократическая партия США формально выбрала кандидатом в президенты, готовится во вторник, 6 августа, объявить имя ее претендента на вице-президентский пост, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Ожидается, что во вторник Харрис может объявить своего кандидата на пост вице-президента – не исключено, что по образцу кампании Байдена 2020 года. Тогда она опубликовала двухминутный ролик, где Байден звонил Харрис и сообщал о ее участии в кампании.

Как указывают собеседники Politico, в течение выходных штаб демократа провел собеседования с наиболее вероятными кандидатами, в частности сенатором от Аризоны Марком Келли, губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и губернатором Миннесоты Тимом Волцом.

Пока неизвестно, кого именно выберет Харрис. Источники Politico указывают, что утечка информации может изменить планы ее кампании по представлению кандидата в вице-президенты.

Ожидается, что Камала Харрис впервые появится вместе со своим соратником по кампании на митинге в штате Филадельфия во вторник, начав пятидневный тур в семи ключевых штатах, от которых зависит исход выборов президента США.

Последние опросы показывают, что вице-президенту США удалось перезагрузить президентскую гонку благодаря поддержке демократов, молодых и темнокожих избирателей, которые становятся более активными и склонными к голосованию, а также женщин, которые уверены, что она будет больше способствовать их интересам.