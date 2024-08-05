Подозреваемый в убийстве Фарион был оставлен под стражей

Львовский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения для Вячеслава Зинченко, подозреваемого в убийстве экс-нардепки и языковеда Ирины Фарион. Со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора, сообщает Цензор.НЕТ.

"Ранее Галицкий районный суд г. Львова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Именно на такой мере пресечения настаивали прокуроры. Защитник подозреваемого подал апелляционную жалобу на это постановление следственного судьи и просил его отменить и избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста" , - говорится в сообщении.

Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвоката и оставил в силе избранную ранее меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.